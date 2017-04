Secondo concerto stagione 2017 della Camera Musicale Fiorentina

Venerdì 28 aprile ore 21.00 secondo concerto della stagione 2017 presso la Chiesa dei Fratelli in Via della Vigna Vecchia 17, Firenze. "Il corno nella musica tedesca dal classicismo al post - romantico " Paolo Faggi al corno Daniela Novaretto al pianoforte Musiche di Danzi, Beethoven, Schumann, Strauss. Il concerto aprirà con le sonate classiche di Danzi e Beethoven destinate al corno naturale, per arrivare alle composizioni di Strauss e Schumann per il corno a cilindri, una nuova invenzione dell'epoca che offriva maggiori possibilità cromatiche. Un vero e proprio viaggio musicale tra le più significative composizioni tedesche per corno accompagnato dal pianoforte.