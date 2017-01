Searching for Sugar Man, il documentario al cinema La Compagnia

Searching for Sugar Man di/directed by Malik Bendjelloul, 2012, 86 min || Versione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano.

La leggenda di Sixto Rodriguez, chitarrista di origini messicane snobbato nell’America degli anni ’70 e invece divenuto quasi un eroe nel Sudafrica dell’Apartheid. Premiato con l’oscar come miglior documentario, il film di Malik Bendjellou (scomparso tragicamente nel 2014) racconta l’incredibile incontro fra un uomo disilluso, rassegnato alla normalità, e una nazione che, dopo averlo ritenuto morto, lo ha accolto a braccia aperte, trasformandolo in un mito.

Orari

Mercoledì 8/02 | 17.00

Sabato 11/02 | 16.30

Lunedì 13/02 | 15.00 (spettacolo della 15:00 al prezzo di 4,00 euro)e 21.00