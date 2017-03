"Se tu ci pensi l'è italiano" lo spettacolo al teatro della Limonaia

"Se tu ci pensi l'è italiano" tratto dal testo tratto dei brani di Ugo Chiti "Volta la carta ecco la casa" e "Carmina Vini" Regia Simona Arrighi, assistente alla regia Benedetta Spinetti Con Anna Meacci, Alessandro Baldinotti, Ilaria Cristini, Roberto Gioffré, Giulia Belotti, Chiara Cappelli, Giacomo Lorenzoni, Marco Malevolti, Sofia Menci, Isabella Quaia, Caterina Rossi, Trudy Scroppo, Federico Serafini, Francesco Silei e Benedetta Spinetti Lo spettacolo presenta scene da matrimoni di due epoche diverse, i primi '900 e gli anni '60 per evidenziare quei mutamenti linguistici che seguono gli inesorabili cambiamenti di un mondo, quello contadino delle terre toscane.

Ciò che ci interessa è l'operazione che Chiti fa sul linguaggio del fiorentino rustico, una trasposizione di quella "lingua che s'imparenta con la gola" utilizzata per parlare di quei grandi temi universali, finanche biblici, che in tal modo acquistano in potenza espressiva.

La concretezza del fiorentino è come una lingua "intera" quindi, come ogni lingua, indissolubilmente legata al contatto con la tradizione popolare e il quotidiano Anna Meacci ci accompagna in questo cammino , una sorta di Virgilio contemporaneo per indirizzare il nostro sguardo sui particolari linguistici cari alla lingua di Chiti, autore teatrale che più di altri ha coniugato quel sostrato dialettale definito "fiorentino rustico" a una personale libertà di invenzione di una lingua "altra" per certi versi fantastica e poetica. La serata di sabato 18 marzo sarà preceduta da una "brillante" chiacchierata con il pubblico dal tema Riflessione "semiseria" - molto "semi" e poco "seria" sulla Grandeur della lingua toscana.

Ospiti di eccezione Anna Meacci e David Riondino. Produzione AttoDue In collaborazione con Unicoop Firenze - sez. Soci Sesto Fiorentino e Accademia della Crusca Biglietto intero 10€ - riduzione Arci, Coop 8€ Info e Prenotazioni: Tel. 055 4206021 email: info@attodue.net