La Scuola di Cucina Lorenzo de' Medici domenica 19 marzo apre gratuitamente al pubblico le porte dei suoi eleganti ed attrezzati spazi al primo piano del Mercato Centrale di Firenze, una giornata all'insegna della dolcezza, dedicata a tutti i golosi che vorranno festeggiare la domenica di San Giuseppe in compagnia.

Dalle 11.00 alle 17.00 sarà possibile ammirare il Pastry Chef di fama internazionale Gabriele Vannucci, maestro pasticciere di Castel Monastero Resort & Spa dove lavora sotto la guida dello chef stellato Gordon Ramsey, mentre prepara alcune prelibatezze tipiche del Carnevale e della Festa di San Giuseppe, come frittelle, zeppole e castagnole, con degustazione finale.

Sarà l'occasione per scoprire l'ampia offerta formativa della Scuola, che include corsi per professionisti o amatoriali di cucina e pasticceria, dedicati a determinati alimenti, come pasta fresca, pizza, carne, pesce, alla cucina tipica regionale, ai piatti delle festività o alla dieta senza glutine, e ancora lezioni per bambini per imparare a cucinare divertendosi.

A tutti gli ospiti che entreranno in cucina quel giorno e si registreranno all’Info Point del Mercato Centrale, sarà riservato uno sconto del 5% sull’acquisto di un corso della Cucina Lorenzo de' Medici (oppure del 10% sull’acquisto di due o più corsi), utilizzabile nell’arco di 3 mesi.

Inoltre, tutti coloro che durante la giornata scatteranno una foto in cucina taggando il profilo Instagram @cucinaldm_profilufficiale o la pubblicheranno sulla pagina Facebook “Cucina Lorenzo de’Medici”, avranno la possibilità di segnalare all’Info Point il nominativo di un amico a cui riservare il 5% di sconto, sempre valido 3 mesi.

Ingresso libero, è gradita la prenotazione. Maggiori informazioni www.cucinaldm.com