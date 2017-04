Scandicci presenta "Io sono Marione!"

Questa sera, alle ore 21:30 presso la saletta del CNA in Via 78° Reggimento Lupi di Toscana, 5, a Scandicci. Presentazione del libro: "Io sono Marione" edito dalla "treditre editori". Durante la serata, Mario Improta ci parlerà di sé, del suo impegno, del mestiere di vignettista satirico, di come oggi si può fare satira in un mondo dove la realtà ha già abbondantemente superato la fantasia, rendendo difficile anche una risata a denti stretti. Vi attendiamo per un libero, sano e produttivo scambio di idee, opinioni e vedute su questo particolare tipo di espressione artistica e sociale. Chi è Marione? (Dalla sua presentazione sul sito marionecomix.com): "Mi chiamo Mario Improta e sono nato nel 1972 a Reggio Calabria. Vivo a Roma da sempre e sono un #illustratore #fumettista #filmaker #tatuatore. Laureato in Giurisprudenza, ho pubblicato PEO & VIC 1000 motivi per non essere sportivi, AIZ vignette contagiose, ROMULUS e IO SONO MARIONE. Ho anche un passato da anchorman, in programmi televisivi prevalentemente per ragazzi, e preso parte ad alcune fiction e film per il cinema. Marione sono io, senza filtri" Questi alcuni link su lui il libro: http://www.treditreeditori.it/?q=libri/io-sono-marione il suo sito: https://marionecomix.com/ Evento FB: https://www.facebook.com/events/217535458732608/ Il libro ha la prefazione di Elio Lannutti e di Ferdinando Imposimato. La serata vedrà la presenza del vignettista Mario Improta (in arte "Marione) La Portavoce M5S in Europa Laura Agea. Il Portavoce M5S in Comune a Scandicci Valerio Bencini. Non mancate!!