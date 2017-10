Torna l’appuntamento con la più grande fiera campionaria a ingresso gratuito della Toscana, visitata ogni anno da 300mila persone. La 151esima edizione di Scandicci Fiera si svolge da sabato 7 a domenica 15 ottobre 2017, con 18mila metri quadrati di superficie espositiva, 14 aree tematiche e 400 espositori.

Il programma completo

Artigianato, cibo, servizi, mobili, abiti, gadget, auto, servizi, cosmetica, benessere e un'area dedicata alla ristorazione. Molte le imprese del territorio, provenienti da Scandicci, dalla piana fiorentina come da tutta la Toscana, ma presenti anche aziende da tutta Italia e internazionali.

Giovedì 12 ottobre appuntamento con il grande Fierone, con centinaia di ambulanti che da mattina a sera prenderanno posto lungo le vie del centro di Scandicci.

La novità 2017: Pets

Un intero spazio dedicato ai nostri amici animali e ai più piccoli, con baby-laboratori, incontri con esperti, esibizioni. La novità 2017 di Scandicci Fiera si chiama “Pets”, uno stand “a quattro zampe” che prende posto nel piazzale della Resistenza, accanto al palazzo comunale e a pochi passi dal padiglione “Area Expo”.

Vasto il programma diviso in tre parti:

PETS&KIDS - giochi, attività e laboratori per bambini, a cura di associazioni del territorio, asili nido, centri cinofili e molte altre realtà locali

PETS TALK - incontri e seminari con veterinari, educatori, esperti in pet therapy, comportamento, alimentazione, per sapere tutto (ma proprio tutto) sui nostri amici a quattro zampe

PETS SHOW - esibizioni degli sport cinofili più spettacolari nell’area esterna

Tutte le attività sono a ingresso libero.