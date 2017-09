Calenzano, una giornata dedicata allo scambio di giocattoli d'epoca

Un evento dedicato ai collezionisti di giocattoli vintage. Appuntamento domenica 24 settembre presso il Centro Congressi Hotel Delta Florence a Calenzano con una giornata dedicata allo scambio di giocattoli d'epoca. L'evento si terrà dalle 9 alle 16 e l'ingresso sarà a offerta libera.

Gli appassionati di soldatini troveranno esemplari in pasta, plastica, piombo,carta, alluminio, di tutte le marche e dimensioni. Fra questi, anche il colosso del modellismo King and Country con innumerevoli pezzi.

Presenti ache giocattoli in latta nelle varie tipologie: navi, auto, aerei, moto, automi, auto, pressofusione e le immancabili bambole in bisquit, panno Lenci, composizione e relativi accessori per arredamento di camerette.

Ci saranno, inoltre, centinaia di locomotive, vagoni, binari, alberi, montagne, personaggi, per ricreare diorami ambientati in zone montane o in assolate pianure del West. Non mancheranno libri dedicati a questo hobby, e ancora colori, pennelli, per dipingere soldatini o ritoccare modelli obsoleti.

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest'anno ci sarà “l’ufficio Consulenze“ dedicato a consigli sul restauro, conservazione, o espertizzazioni di giochi ritrovati in soffitta, un servizio per tutti coloro che vorranno ridare vita o paternità a un vecchio giocattolo. Verrà inoltre presentato il secondo volume de “La Cavalleria degli Stati Uniti“ di Giuseppe Adduci edito da Isomedia e dedicato alla Guerra Americana (1861 – 1865 ) con attenta analisi del conflitto fra nordisti e sudisti.