San Valentino a teatro: commedia e cena in platea

Martedì 14 febbraio alle ore 19.30 al Teatro Augusto Novelli delle Cascine del Riccio va in scena “Non ti conosco più” di Aldo De Benedetti, commedia che gioca sugli equivoci di coppia. Il ricavato sarà devoluto a Progetto Itaca Firenze, Onlus attiva nel campo della salute mentale.

Sul palco gli appassionati attori non professionisti della Libera Compagnia Teatrale SAnP – Senza Arte né Parte, in platea tavolate collettive da cui godersi lo spettacolo prima e la cena poi.

“Non ti conosco più” racconta la storia di Luisa Malpieri, moglie dell’avvocato Paolo Malpieri, che perde la memoria inspiegabilmente e non riconosce più il marito. Oltre al povero avvocato, tutto il personale della casa è scombussolato dall’avvenimento: il fedele maggiordomo Francesco, le cameriere Rosa, la curiosa, e Gianna, la sbadata, e perfino la schietta cuoca Adele. La soluzione è una sola: chiamare un medico. Ed è così che arriva lo stimato dottor Alberto Spinelli. Tra ironia, gelosie e buffe incomprensioni, la storia ci parlerà di verità, di apparenza, di matrimonio, di crisi, di legami e soprattutto d’amore. Il testo ha dato origine anche a due trasposizioni cinematografiche, nel 1936, protagonista Vittorio De Sica, e nel 1980, con il film “Non ti conosco più amore” con Monica Vitti, Johnny Dorelli e Gigi Proietti.

Ingresso con offerta libera a partire da 50 euro a persona.

Posti limitati, prenotazioni entro il 10 febbraio ai numeri 055/0672779 – 778 e via mail eventi@progettoitacafirenze.org