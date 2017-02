San Valentino esclusivo sulla Torre di Arnolfo

Martedì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E, grazie a Golden View e in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, propongono anche un evento speciale per tutte le coppie.

Sarà possibile visitare in esclusiva il camminamento di ronda e la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, godere di una meravigliosa vista sulla città e festeggiare con un brindisi.

La Torre è alta 95 metri e all’interno si sviluppa una scala in pietra di 223 scalini che consente di giungere a un ultimo livello di avvistamento merlato: qui, con una spettacolare vista a 360 gradi su Firenze, sarà proposto alle coppie un brindisi, accompagnato dalle note dei flauti dolci di Lenka Molčányiová e Johanna Lopez.

In caso di pioggia l’aperitivo sarà servito al coperto nel Camminamento di Ronda.

Per informazioni e prenotazioni

055-2768224 055-2768558