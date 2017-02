San Valentino in musica alla cioccolateria Hemingway

San Valentino si avvicina e alla cioccolateria Hemingway tutto è pronto per celebrare la ricorrenza più romantica, circondati da un'atmosfera intima, rilassante e inebriante… Del resto quale connubio migliore di profumata cioccolata e struggente musica d'amore per il giorno degli innamorati? Il potere afrodisiaco della cioccolata è ben noto a tutti, così come l'atmosfera intima e accogliente del locale. Se a questo si aggiungono poi le migliori canzoni d'autore italiane dei Noise3, la serata si preannuncia davvero perfetta. I Noise3 sono Stefano Tanghetti (basso e voce), Marco Bastiani (chitarra) e Filippo Capursi (batteria), specializzati nella migliore musica italiana: da Tiziano Ferro a Jovanotti, a Vasco, tanto per citarne alcuni. Si inizia alle 19:30 con l'aperitivo delle grandi occasioni che comprende un ricco buffet salato con formaggi, affettati, crostini, primi piatti caldi e sfiziosità dolci per concludere. Da accompagnare con intriganti bollicine o una delle nostre specialità Martini. La serata prosegue poi tra dolcezze: degustazioni di cioccolata, abbinamenti con distillati e la romanticissima fondue per due.