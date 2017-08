San Lorenzo al Parco di Villa Vogel: letture, giochi, stelle e cinema

Il quartiere 4 festeggia, al parco di Villa Vogel, il co-patrono di Firenze San Lorenzo. Domani, dalle ore 18, “Parco di Villa Vogel in festa” con letture, giochi, stelle e cinema. Si parte con la società astronomica fiorentina che farà osservare il Sole, i pianeti e poi le stelle. Animazione per i bambini dalle 18 alle 19.



Seguiranno le letture sui giorni della liberazione dal nazifascismo nel 73° anniversario a cura dei lettori di BiblioteCanova Isolotto.

Dopo un aperitivo per i bambini si parlerà di cinema. Alle 21 presentazione del libro “Zitti e Mosca. Il film di Alessandro Benvenuti 20 anni dopo”, di Philippe Chellini ed Enrico Zoi. Interverranno il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, i due autori Philippe Chellini ed Enrico Zoi e alcuni dei protagonisti, fra cui lo stesso Muzzi.



A seguire proiezione di “Zitti e Mosca” (1991), di Alessandro Benvenuti. Nel cast: Alessandro Benvenuti, Athina Cenci, Sergio Forconi, Massimo Ghini, Leonardo Pieraccioni (all'esordio sul grande schermo) e Alida Valli.

