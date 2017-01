"San Frediano" al Teatro del Borgo

Apre Ia prima Rassegna di Commedia Brillante "I Venerdì del Borgo" la commedia in vernacolo fiorentino "San Frediano" della compagnia teatrale " I Curandai", vincitori del premio della critica di Cascine del Riccio. La vicenda è ambientata nel 1959, nella cornice dello storico e bellissimo quartiere popolare di San Frediano a Firenze. Protagonista è la gente comune col suo vivere dignitosamente la difficile situazione economica del Dopoguerra. Anche alcuni nobili, a cui forse è rimasto solo il titolo, prendono parte alle vicende narrate. L'arrivo improvviso di due straniere turba gli equilibri nel quartiere e fa nascere sogni e speranze in un futuro migliore. Ma al di là delle attese, la realtà resterà quella dura e faticosa dei renaioli, degli artigiani e delle massaie di San Frediano. Regia di Osanda Miani. Prenotazioni gradita. Per prenotare invia un sms al 320 0371496 o 338 3533674 o scrivi a prenotazioni@teatrodelborgo.it