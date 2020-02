San Faustino 2020, gli eventi per la festa dei single a Firenze

Come ogni anno, a San Valentino segue il giorno di San Faustino, il protettore dei single che viene festeggiato il 15 febbraio: tra speed date, feste e lezioni di cucina, ecco cosa fare in occasione di questa ricorrenza a Firenze.

Speed date a Firenze per San Faustino

Usanza che arriva dagli Stati Uniti e resa famosa grazie alla serie tv "Sex & The City", lo speed date è un evento per single in cui, nella forma più classica, i partecipanti vengono fatti sedere uno di fronte all'altro in una fila di tavoli, e iniziano a parlare per cercare di conoscere e farsi conoscere in un limite di tempo prestabilito.

Il Pink Club di via dei Servi ne organizza uno a base di musica e dj set per la serata di sabato 15 febbraio: l'appuntamento è alle 21.00, mentre il costo con buffet compreso è di 25 euro. Età consigliata dai 28 ai 48 anni.

A cena con Cupido nel giorno del patrono dei single

Un evento pensato per incontrare nuove persone, divertirsi ai fornelli e brindare: appuntamento sabato 15 febbraio alle 19.30 presso la Scuola di cucina Lorenzo de’ Medici del Mercato Centrale di San Lorenzo, che in occasione di San Faustino organizza una lezione di cucina per single, durante la quale sarà possibile realizzare e poi mangiare tutti insieme due gustosissimi piatti.

I partecipanti si cimenteranno nella preparazione di due portate: scampi Gin, lime e polline di finocchio, crostone integrale e salsa al passion fruits, e cuori rossi ripieni di baccalà, crema di cavolfiore, cipolla caramellata al peperoncino. La prenotazione è obbligatoria, mentre il costo è di 85 euro.

La Festa delle Medie - Singles' Day Edition

Dannata festa delle medie, cantavano Elio e le storie tese. In occasione di San Faustino 2020 a Firenze torna l'evento dedicato al tempo passato delle prime feste in casa, tra baci incerti ed emozionati, il gioco della bottiglia e le hit più amate degli anni 2000.

L'appuntamento è alle ore 22.45 fino alle 4 del mattino sempre sabato 15 febbraio presso il Combo in via Mannelli 2. Costi del biglietto di ingresso 8 euro.



RISTORANTI

Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

CINEMA

Qui potete trovare tutta la programmazione dei cinema a Firenze.