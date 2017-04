Salotto musicale tra Granducato e Regno d'Italia

Il 27 Aprile 2017 alle ore 16.45, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza della Toscana del 1859, l'Associazione "Arte & Mercati" organizza presso la "Sala del Gonfalone" di Palazzo del Pegaso, in via Cavour n.4 di Firenze, un concerto di musica classica e lirica ad ingresso gratuito. L'iniziativa è nata con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell'ambito delle celebrazioni dell'Indipendenza della Toscana, che proprio il 27 aprile 1859 vide la formazione di un Governo provvisorio per traghettare l'allora realtà istituzionale, verso un passaggio definitivo della sovranità dal Granducato di Leopoldo II, al Regno di Sardegna, creando così un primo importante passo verso l'unificazione del Regno d'Italia. Prima dell'inizio del concerto, sarà previsto un intervento e un saluto di benvenuto da parte del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. L'accesso all'evento sarà consentito nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza. Il programma musicale della serata prevede una scelta di arie e sinfonie d'opera eseguite dai musicisti del MUSICA ANTIQUA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, profondi esperti e conoscitori della musica antica grazie alla pluridecennale esperienza concertistica e discografica. I brani selezionati, verranno eseguiti attraverso l'utilizzo di strumenti d'epoca, nella fattispecie un quartetto d'archi, montati con corde di budello riproponendo così una precisa tradizione organologica protrattasi fino a Novecento inoltrato. Elemento molto importante che caratterizza il concerto in direzione di un'esecuzione "storicamente informata" è la presenza di un'autentica Arpa marca Erard datata 1829, nonché il diapason dell'accordatura degli strumenti che per l'occasione sarà ad una frequenza di 430 Hz. Tutti i brani in programma sono stati riadattati per l'occasione dal M°Luigi Cozzolino, violinista dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e direttore artistico dell'associazione "Arte & Mercati". Le arie d'opera saranno interpretate dalla voce del soprano Laura Andreini. Nella realizzazione dell'evento si ringrazia anche la Maison "Enrico Coveri", noto marchio di moda fiorentino per il contributo offerto. Programma: Gioachino Rossini (1792 - 1868) : Da Il Barbiere di Siviglia - Ouverture "Una voce poco fa" Sonata a quattro in sol maggiore Gaetano Donizetti (1797 - 1848) : Da Don Pasquale "Quel guardo,il cavaliere" Vincenzo Bellini (1801 - 1835) : "Vaga luna, che inargenti" "Malinconia, ninfa gentile" Giuseppe Verdi (1813 - 1901) : Da Rigoletto - "Caro nome" Da La Traviata - Preludio atto primo Da Un Ballo in maschera - "Saper vorreste" Valzer brillante "del Gattopardo"