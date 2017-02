TourismA, il salone dell'archeologia a Firenze

Giunge alla terza edizione “tourismA”, il Salone internazionale dell’Archeologia organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore). L’appuntamento, che la volta scorsa ha richiamato oltre diecimila persone fra archeologi, operatori turistici e pubblico, è al Palazzo dei Congressi di firenze dal 17 al 19 febbraio.

Grande attesa per la ricostruzione fedele della tomba di Tutankhamon che rimarrà visitabile per tutta la durata del Salone, mentre nel convegno dedicato al “faraone bambino” parlerà il testimonial dell’archeologia egiziana, Zahi Hawass.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Ma l’ospite più atteso è senz’altro Piero Angela, che incontrerà il pubblico nel grande auditorium e riceverà l’ambito Premio speciale “R. Francovich” per la divulgazione scientifica. Uno dei più importanti eventi congressuali di “tourismA 2017” (nei tre giorni sono in programma quasi trenta convegni con 240 relatori) punterà l’obiettivo sui Longobardi con lo storico Franco Cardini in apertura: furono distruttori o protagonisti di civiltà? Ma non potrebbe mancare l’omaggio ai “padroni di casa” gli Etruschi, questa volta con una scoperta sconvolgente in Valdichiana che fa parlare di sepolture “anomale” e addirittura di… sacrifici umani. Partecipa compatta l’Università di Firenze: sarà il rettore Luigi Dei ad aprire le comunicazioni sulle ricerche condotte tra Italia, Oriente e Africa che vedono coinvolti tutti gli insegnamenti di storia e archeologia.

Poi il fascino misterioso della Preistoria d’Italia: quando e come fu popolata la Penisola? Ne parleranno gli esperti di sei diversi atenei che da decenni svolgono ricerche nel settore. Inoltre, per la prima a Firenze, arriva Ötzi, l’Uomo del Similaun, che non cessa di stupire con le notizie fornite dallo studio della sua mummia e che verranno presentate a “tourismA” dal Museo dell’Alto Adige. Inoltre verrà presentata l’attività delle Missioni archeologiche italiane all’estero (Marocco, Oman. Messico, Perù, Turchia).

Ma si parlerà anche delle ultime scoperte a Pompei presentate dal soprintendente Massimo Osanna, del santuario megalitico scoperto in Valcamonica, della situazione dei beni culturali in Iraq e Siria, della battaglia di Teutoburgo con Valerio Massimo Manfredi, delle donne nell’antica Roma a partire dalla tanto chiacchierata Messalina. La ministra greca della cultura Lydia Koniordou interverrà insieme a Louis Godart, consigliere culturale del nostro Presidente della Repubblica, per sostenere la causa della riunificazione ad Atene dei marmi del Partenone che sono al British Museum. “tourismA” è anche una grande occasione per parlare di parchi, musei e turismo culturale con proposte di nuovi tour nei Paesi mediterranei più ricchi di testimonianze del passato: nutrita e molto qualificata è la partecipazione espositiva di Egitto, Giordania, Turchia, Croazia, Cipro, Algeria.

A grande richiesta è stata ampliata la proposta di Archeolaboratori per grandi e piccoli, dove sarà possibile sperimentare la scheggiatura della pietra e l’accensione del fuoco, praticare l’antica arte della tessitura e dell’intarsio, scrivere in geroglifico, assistere alla realizzazione dei gioielli etruschi, giocare alla longobarda.

"TourismA 2017” finirà alla grande domenica 19 febbraio sera con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela, che parlerà di Leonardo e la Gioconda. Molto soddisfatto il direttore della manifestazione, Piero Pruneti: «In tempi di crisi profonda, “tourismA” rappresenta una realtà fieristica in piena espansione. Abbiamo creato, anche grazie alla collaborazione di Firenze Fiera, il più importante evento europeo dedicato alla promozione dei beni culturali e ambientali».