Salamarzana, torna la festa medievale a Fucecchio

SALAMARZANA FESTA MEDIEVALE 8^ EDIZIONE



Si svolgerà a Fucecchio, nei giorni 2 e 3 settembre, la 8^edizione della festa medievale SALAMARZANA.

La “Festa”, nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio rappresenta un’occasione importante per il rilancio turistico del territorio. Si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della via Francigena.

Vie, piazze, corti, giardini, vicoli saranno lo scenario ideale per un suggestivo salto nel medioevo. Saranno visitabili, con l’ausilio di guide in costume i principali monumenti della città: chiese, torri, palazzi….

Rievocazioni di antichi mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti animeranno il centro storico di Fucecchio. Spettacoli di forte impatto scenico trascineranno il visitatore nel fantastico mondo medievale.

L’aspetto enogastronomico sarà particolarmente curato con l’allestimento di postazioni tematiche di piatti tipici medievali.

ORARIO: sabato 2 settembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00, domenica 3 settembre dalle ore 17.00 alle ore 23.00.

BIGLIETTO DI INGRESSO. € 3,00, ragazzi fino a 12 anni gratuito.

Programma completo su www.salamarzana.it

In caso di maltempo la festa verrà rimandata al 9 e 10 settembre.

Salamarzana è promossa dal comune di Fucecchio in collaborazione con l’Associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio.

L’organizzazione è di Exponent srl.