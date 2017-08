Sagra del tartufo al Girone

Dal 2 Settembre inizia la Sagra del Tartufo e Festa del Volontariato, che per la S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve, sezione del Girone, è un appuntamento fondamentale ed anche la principale forma di autofinanziamento per gli scopi sociali della Sezione (servizi di accompagnamento, ambulanze, gestione ambulatori medici, assistenza anziani, ecc.).



La Sagra si svolgerà tutti i giorni fino al 24 settembre, nei locali al coperto accanto al circolo ARCI, in Piazza Pertini al Girone. Tutte le sere, a partire dalle 19.30, è aperto il Ristorante-Pizzeria che si trova a pochi metri dal capolinea della autobus 14A, potrete così anche evitare di usare la macchina.

Il menù è principalmente a base di tartufo con le tradizionali gustosissime specialità a prezzi convenienti anche in tempi di crisi: Crostini, Salumi, Taglierini, Tortelli, Uova, Bistecche e Carne alla griglia, Hamburger, Tartare, Pizze... e anche tante nuove proposte. Anche chi non ama il tartufo troverà comunque le specialità toscane senza tartufo, assolutamente da provare, ad esempio, la bistecca per due! Tel. 055 691425 e 055 6593969