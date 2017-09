Come da tradizione a Bivigliano, frazione di Vaglia, torna l'appuntamento con la sagra della Schiacciata. Domenica 24 settembre per le vie del centro ci saranno mercatini, animazione per grandi e piccoli e gli stand con tanti tipi di schiacciata: con le patate, le olive, la cipolla, i fichi, l'uva e altri gusti sfiziosi.

La sagra è organizzata da Pro loco Vaglia - Mugello, Circolo Arci, Cricolo La Famiglia, Società Sportiva, Misericordia e commercianti di Bivigliano.