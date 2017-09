38 °sagra della schiacciata a Bivigliano

Domenica 24 settembre appuntamento con la 38° edizione della Sagra della Schiacciata a Bivigliano sulle colline di Firenze organizzata da Pro Loco Vaglia Mugello insieme alle associazioni presenti Circolo La Famiglia, Circolo Arci, Misericordia, Società Sportiva, i commercianti e il patrocinio del Comune di Vaglia, stand e degustazione di schiacciate salate e dolci di stagione, mercatino e prodotti tipici. Durante la giornata occasioni di divertimento per grandi e piccini con spettacoli e attrazioni, esposizione di auto d’epoca, laboratorio di ceramica e giochi rinascimentali. Nell’occasione sarà effettuata una visita guidata alla Chiesa di San Romolo a Bivigliano, la dott.ssa Martina Quagliozzi accompagnerà il gruppo per il centro storico del paese fino ad arrivare alla chiesa passando dalla splendida terrazza panoramica della piazza, verranno analizzati i legami con il monastero di Monte Senario e con la Villa Rinascimentale sottostante, per informazioni e prenotazioni Pro Loco Vaglia 393.8685826.