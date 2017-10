Sagra del marrone a San Piero a Sieve

Arriva l’autunno e il Mugello si scalda con il Re del bosco, il Marrone che a San Piero a Sieve sarà protagonista per tre domeniche con la “Festa del Marrone e dei prodotti tipici” organizzata dalla locale Pro Loco.

L’Area Feste del paese diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. Un marrone, prodotto di alto livello quello IGP del Mugello, che mugellani, fiorentini e tutti coloro che lo vorranno, potranno degustare in ogni sua lavorazione, dalla classica bruciata ai dolci a base di marroni.

Nell’area feste ci sarà quindi spazio al mercato delle aziende agricole locali con prodotti a km 0 (oltre ai marroni, miele, mele, zafferano), degustazione di vini delle aziende vinicole del Mugello ed inoltre la possibilità di pranzare a prezzi popolari.

Si inizierà l’8 ottobre, domenica nel quale la festa si sovrapporrà al tradizionale appuntamento mensile di "Mercanzie in Piazza". Chi vorrà potrà spostarsi nella vicina piazza Colonna e nel centro storico trovando artigianato, rigatteria, antiquariato ed opere del proprio ingegno a far bella mostra di sè. Per chi rimarrà invece all’area feste, nel pomeriggio, intrattenimento per bambini con Giulivo, estroso clown dalle mille risorse e musica popolare con i “Montuschi Folk”, nome conosciuto del liscio anche fuori regione.

Il 15 ottobre, sempre nel pomeriggio, l’animazione per bambini sarà affidata alla Consulta dei Genitori di San Piero mentre il gruppo musicale “Gli altri tempi” si esibirà dal vivo. In questa seconda domenica il mercatino delle opere del proprio ingegno sarà organizzato sempre nell’Area Feste. Cosa che si ripeterà, a livello di animazione per bambini e di mercatino anche nell’ultimo appuntamento, quello del 22 ottobre, quando l’accompagnamento musicale sarà affidato a “Vasco da Pratolino”.