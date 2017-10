Torna la Festa del marrone: caldarroste, vin brulè e funghi

Quattro domeniche tra mercatini, enogastronomia di stagione e divertimento. Sarà ancora una volta il Marrone del Mugello IGP, il re dell’autunno palazzuolese, occasione per visitare questa autentica perla di origine medievale nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

In particolare nelle domeniche 8, 15, 22 e 29 ottobre con la tradizionale e rinomata “Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco – Vivi l’Autunno”, suggestiva parentesi turistica ed enogastronomica che Palazzuolo sul Senio dedica ad uno dei prodotti tipici di queste terre. Ma non saranno solo i marroni a far venire l’acquolina in bocca dei tanti visitatori provenienti da Romagna e Toscana: funghi, tartufi, frutti del sottobosco, grezzi e trasformati, saranno esposti, venduti e degustati in una variegata e profumatissima mostra–mercato allestita nel cuore del borgo medievale.

Tutte le domeniche di ottobre così, a partire dalle 11, in piazza IV Novembre e Viale Ubaldini verrà allestita la mostra mercato. Sempre in piazza sarà possibile trovare lo stand gastronomico con proposte al dettaglio di prodotti a base di marrone come la Torta, il Castagnaccio, i Tortellini, i dolci e da quest’anno anche gli gnocchi e la carne. Senza contare altre prelibatezze dell’autunno come le caldarroste fumanti e il vin brulè.

La Festa sarà anche l'occasione per visitare la mostra di Gianmaria Cavini, "Oltre Natura – Dalla natura, equilibri, tensioni e proporzioni". Nata in collaborazione con il Comune di Palazzuolo sul Senio, si svolgerà nella Chiesa di S. Antonio a Palazzuolo sul Senio e sarà aperta dall’8 al 29 ottobre.