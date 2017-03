La Sagra delle frittelle a Rignano sull'Arno

San Donato in Collina, frazione tra Bagno a Ripoli e RIgnano sull'Arno, fino al 26 marzo si terrà la Sagra delle Frittelle. Come da tradizione le firttelle verranno preparate sul momento con riso, latte, zucchero, arance e per chi vuole con l'uvetta. Sarà possibile avere la versione senza glutine. Il tutto annaffiato dal vinsanto.