Sagra della Ficattola 2017

I primi due weekend di maggio in piazza Accursio da Bagnolo a Impruneta il Rione Sante Marie organizza la 13esima edizione della Sagra della Ficattola.

Ogni giorno merende, cene, musica live, serate a tema e tanto divertimento.

Programma:

Venerdì 5 maggio

Ore 20.30 Marie's Farm

Serata Contadina - Trippa, lampredotto, salsiccia & fagioli e molti altri piatti tipici della tradizione Fiorentina A seguire musica live con i Quarto Podere (musica rock/folk agricolo)

Sabato 6 maggio

Dalle ore 16.30

Sagra delle Ficattole

Ore 20.30

Cena gran grigliata costo 20,00 euro (bambini fino a 6 anni gratis/ 7-12 anni metà prezzo). Ficattole, prosciutto crudo e stracchino - penne ai 4P, grigliata mista, insalata, cantucci e vin santo, acqua e vino. A seguire musica live con i Pierrot e la Luna - Litfiba cover band

Domenica 7 maggio

Dalle ore 16.30

Sagra delle Ficattole

Ore 20.30 apericena

Bevuta + buffet costo 10,00 euro. Musica live con Lorenzo & Lorenzo. A seguire musica live con i Kids with Guns

Venerdì 12 maggio

Ore 20.30

American Dine: serata anni '50 - si cena con hamburger, hot dog, ficattole e patatine fritte. A seguire musica live con Wild Daddies. Musica anni '50

Sabato 13 maggio

Dalle ore 16.30

Sagra delle Ficattole

Ore 20.30

Cena del maialino, costo 20,00 euro (bambini fino a 6 anni gratis/ 7-12 anni metà prezzo). Ficattole, prosciutto crudo e stracchino, pasta alla Morena, "maialino su'i foco", insalata, cantucci e vin santo, acqua e vino. A seguire musica live i Jaguaribe: musica samba reggae

Domenica 14 maggio

Ore 14.30

Passeggiata in compagnia dell'asino in collaborazione con l'Associazione Rifugio di Lucignolo. Percorso semplice, consigliata la partecipazione dei bambini da 10 anni in poi (richiesta la prenotazione).

Dalle ore 16.30

Sagra delle Ficattole

Ore 20.30

Apericena: bevuta + buffet costo 10,00 euro

Ore 21.30

Piazza Nova Ghost Talent quarta edizione, esibizioni libere.

Per maggiori informazioni sito web, pagina Facebook della Sagra