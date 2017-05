43° sagra del ranocchio a Brozzi

La Sagra del Ranocchio viene organizzata ogni anno dalla Misericordia San Martino Firenze Ovest e dal gruppo donatori sangue Fratres Brozzi "G.Manetti" e si svolgerà nei giorni 27-28 Maggio e 3-4 Giugno 2017 presso i locali del circolo MCL di Brozzi. Durante la sagra sono serviti piatti tipici della nostra zona come le penne sulla pecora, pecora in umido, ranocchi fritti, coccoli fritti, carne alla brace, pizze e tante altre specialità, tutte accompagnate da ottimo vino. Simpatia e divertimento non mancano mai!! Ampio parcheggio La sagra si svolgerà anche in caso di pioggia Ore 21:30 spettacoli musicali