Sagra della cipolla a Certaldo

Torna la "Cipolla di Certaldo in sagra" che si svolgerà in Certaldo Alto, sul Belvedere Calindri e Piazzetta Branca, dal 24 agosto al 3 settembre. Un'iniziativa del Consorzio Produttori Agricoli di Certaldo, con il patrocinio del Comune di Certaldo e di ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa).

Tutte le sere dalle ore 19.30, cena a base di Cipolla di Certaldo. Per informazioni, prenotazioni (sopra le 4 persone) e iscrizioni, tel. 342 5644500 (Luigina) 329 2443993 (Samantha)

Questo il programma degli eventi:

Giovedì 24 agosto, ore 17.30, Piazzetta Branca: “La Cipolla in cocktail”, in collaborazione con “Garibaldi 11”.

Venerdì 25 agosto, ore 19.30 Cena con sorpresa.

Sabato 26 agosto, ore 17.30, Piazzetta Branca: Cipolla e Cipollino leggiamo un librino (lettura di favole per bambini)

Domenica 27 agosto, ore 17.30, Piazzetta Branca: Concorso la migliore zuppa di Cipolla di Certaldo. Sorteggio Gara di cucina dei Rioni

Lunedì 28 agosto, ore 19.30: La cipolla abbraccia la Valle del Piceno, cena di beneficenza a favore delle zone terremotate con prodotti marchigiani (prenotazione obbligatoria)

Martedì 29 agosto, ore 19.30: DI VINO CIPOLLA cena con degustazione di vini locali

Mercoledì 30 agosto, ore 19.30: Cena con delitto Compagnia Acqua in bocca (prenotazione obbligatoria)

Giovedì 31 agosto, ore 19.30: Cena con i contadini

Venerdì 1 settembre, ore 19.30: Cena con sorpresa.

Sabato 2 settembre, ore 17.30: I Rioni e la contesa della Cipolla: "Il piatto vincente"

Domenica 3 settembre, ore 19.30: Gran finale con grande cena

ore 21.30: Piazzetta Branca commedia con "I Cettardini"