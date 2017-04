Pontassieve, la sagra del Cinghiale e della Pizza

Già tutto pronto a Pontassieve per la 15esima edizione della Sagra del Cinghiale e della Pizza. L'evento coprirà l'arco di due settimane da venerdì 21 a martedì 25 aprile e da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio.

Il menù consiste in antipasto di cinghiale, tortelli, polenta, cinghiale fritto, cinghiale in umido e ovviamente pizza. Per chi vuole anche un'originale "pizza al cinghiale".

La sagra è a cura dell'ASD Pontassieve e della squadra di caccia al cinghiale I Bersaglieri degli Scopeti.