Ad Empoli torna la sagra del Carciofo empolese, dal 28 aprile al 7 maggio. La sagra, giunta alla sua sesta edizione, si tiene nel palazzo delle Esposizioni di Empoli.

Le cucine saranno attrezzate anche per servire fritture senza glutine. Non ci saranno giorni di chiusura e oltre agli stand con il cibo ci saranno momenti ricreativi come mercatini, danze e musica.