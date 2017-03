Nelle domeniche del 2 e 9 aprile, dalle ore 14 alle 20 in Piazza Ninni Cassarà nella frazione Anselmo di Montespertoli, va in scena la 24esima edizione della Sagra del Bombolone e delle Frittelle, organizzata dal Circolo Ricreativo Anselmo. Previsti inoltre un mercatino, prodotti di fattorie locali, intrattenimenti e giochi per bambini.