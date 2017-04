Sagra dell'asparago a Buh

Venerdì 28 e sabato 29 aprile a BUH! arriva la SAGRA DELL'ASPARAGO! Un tributo all'ortaggio principe della primavera, ricco di vitamine e di sostanze energetiche, nonché potente afrodisiaco e antidepressivo. L'asparago, che fra le sue proprietà principali ha anche quella di diminuire il livello di glucosio nel sangue, favorisce la depurazione dell'organismo tramite l'eliminazione delle sostanze dannose e dei radicali liberi ed è considerato, inoltre, un potente anticancro naturale. Il menù della serata, cucinato dalle cuoche di Buh, è particolarmente gustoso e comprende: lasagna all'asparago asparagi mandole e capperi patatine aglio, zenzero e cucurma Il 28 aprile, la serata del Circolo Culturale Urbano continuerà con un ospite d'eccezione, il produttore giapponese prodigio della musica elettronica Massaki Yoshida, meglio conosciuto come Anchorsong, le cui principali ispirazioni sono da ricercare in certa psichedelia nera degli anni '70 come nell'afrobeat dell'Orchestra Poly-Rythmo. La sera successiva, sabato 29 aprile, sarà invece il turno dei Karpov not Kasparov, affascinante duo di Bucarest che suona una musica ispirata alla strategia degli scacchi e con influenze jazz e anni '80, ed in chiusura il dj set di Saeed Aman, producer e dj iraniano con base a Firenze, che con le sue produzioni inedite è un vero e proprio entertainer della nightlife fiorentina. Il costo della cena è di 20 € (acqua e vino compresi)* (inizio cena ore 20:30 circa, prenotazione obbligatoria a prenotazioni@lascenamuta.com) BUH è in via Panciatichi 16 (a 50 mt dalla stazione di Rifredi) Ingresso riservato soci Arci *nel costo della cena è previsto anche il contributo all'attività culturale