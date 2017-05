"Run and Wine" a Piazzale Michelangelo

E' tutto pronto per la seconda edizione di Run&Wine l'iniziativa dedicata ai Runners, ai Wine Lovers e a tutte le persone a cui piace stare in compagnia. Dopo il successo della prima edizione del 2016 che ha visto la presenza di oltre 400 persone, per l'edizione 2017 i numeri indicano che saranno presenti oltre 1.000 persone.

ISCRIZIONI

L'evento avrà luogo il 31 maggio presso il Ristorante "La Loggia" al Piazzale Michelangelo con la collaudata formula che prevede la possibilità di partecipare secondo diverse modalità: corsa 7 Km per i Runners abituati ad allenarsi in compagnia e la Camminata 3 Km, per i Walkers che amano passeggiare insieme - Degustazione Vini per Wine Lovers e Accompagnatori che vogliono semplicemente bere dell'ottimo vino in una strepitosa location.

Per i bambini saranno presenti degli animatori che sapranno intrattenerli per tutta la durata della manifestazione. Al termine della parte sportiva inizierà la degustazione dei vini in quantità illimitate. Grazie alla presenza di piccole cantine sarà possibile conoscere bianchi, rossi e rosati appartenenti al territorio Toscano e alle migliori aziende vinicole italiane.