28 gennaio 2017 ore 21:00 al Cafè 19.26 Live music "Rum e musica live" con i Cubania Y Tradicion I Cubania Y Tradicion tornano al Cafe1926 Bistrot - Cucina, Rum ed Eventi per scaldare la temperatura in queste serate invernali. Ad intrattenervi con le più belle melodie e contagiosi ritmi della musica cubana ci penseranno la voce di Yorka Rios, il contrabbasso di Franco Carradori e il piano di Marco Marsicano. Cubania y Tradicion seguimos sin perder la ternura!!! Los esperamossss! Bistrot Cafè 19.26 Via Giovan Battista Niccolini 30R 50121 Firenze, 0552346296 info@cafe1926firenze.com, www.cafe1926firenze.com