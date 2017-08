Il torneo di Beach Rugby alla spiaggetta sull'Arno

Venerdì 1 settembre torna il rugby sulla spiaggia, con la quarta edizione del "Summer Sunset Arno Beach Rugby", il torneo cittadino organizzato da Firenze Rugby 1931. Dalle 16.30 l’allestimento del campo, alle 18 la dimostrazione degli juniores under 14 sulla sabbia, mentre al torneo vero e proprio (ore 18.30) prenderanno parte la squadra femminile de I Medicei Toscana Aeroporti "Le Moleste" contro "I Ribolliti", squadra old del Firenze Rugby 1931. Il campo da gara (30 per 20 metri) è stato studiato e realizzato per l'occasione sulla spiaggia urbana fiorentina: si giocherà scalzi, cinque contro cinque, in partite di 10 minuti su due tempi, con cambi volanti.

Per appassionati e curiosi ci saranno inoltre alcuni istruttori a disposizione per una prova gratuita di beach rugby. “Un’occasione per avvicinarsi allo sport - dichiarano gli organizzatori di Firenze Rugby 1931 – attraverso l’unica manifestazione di beach rugby a Firenze. Con le atlete e gli atleti impegnati al torneo si terrà un piacevole terzo tempo secondo la migliore tradizione del rugby". Il torneo, infatti, sarà seguito da un aperitivo in spiaggia aperto a tutti.

Resterà aperto fino alla fine di settembre, inoltre, il percorso vita installato sulla riva del fiume, con attrezzature sportive realizzate in legno, al 100% green, dove fare stretching e altri esercizi per tenersi in forma.