Grassina, anche RSA Masaccio partecipa a “Volontariando”

Tra gli eventi settembrini che si terranno alle porte di Firenze, RSA Masaccio sarà presente attivamente presso la festa “Volontariando”, evento organizzato dall’ufficio servizi sociali del Comune di Bagno a Ripoli, i cui incassi saranno totalmente devoluti all’acquisto di un defibrillatore per la comunità di Grassina. L’appuntamento si terrà il 16 settembre presso l’ACLI di Grassina. Lo staff della RSA Masaccio, realtà ormai consolidata sul territorio e appartenente al Gruppo La Villa, organizzerà una divertente pesca dove saranno messi in premio molti degli oggetti creati dagli ospiti durante i momenti di attività ludico-creativa presso la Struttura: un’occasione, quindi, non solo per contribuire all’importante obiettivo che questa tre giorni ha, ma per conoscere da vicino il mondo RSA e le sue attività quotidiane. Presso la RSA Masaccio, infatti, il coinvolgimento di parenti e degli amici di chi vive in Struttura, nonché il sostegno e la partecipazione alla vita delle località limitrofe, già rimarcata con l’esibizione estiva del Coro di Careggi nel giardino della Struttura, a pochi passi da Bagno a Ripoli, è da sempre un concetto chiave, un veicolo attraverso cui creare vicinanza e coesione verso una realtà, come quella della senilità, che merita di diventare parte attiva e acquisire valore nella vita quotidiana di tutti.