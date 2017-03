Il CCN di via della Rondinella in collaborazione con "Giardini Associati" organizza la prima mostra-mercato floreale "Rondinella in Fiore". L'evento, patrocinato dal Comune di Firenze e dal Quartiere 2, si terrà lungo la strada domenica 2 aprile 2017 dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso libero. È prevista la partecipazione di 100 aziende tutte attive nel settore dei fiori e della primavera, con esposizione e vendita di piante, semi, attrezzi e utensili da giardino. Gli articoli proposti saranno esclusivamente di qualità e "sostenibili", in linea con un codice etico che sostenga un modello di vita sano e naturale, fondato su una completa armonia con l'ambiente. Sarà inoltre presente uno stand con i prodotti di piante officinali coltivate presso il carcere di Solliccianino, nell'ambito del progetto dell'Associazione Radici Quadrate per il recupero dei detenuti. Interverranno inoltre la Cooperativa Sociale Ulisse con "Bici e Rose" e Libera, con i prodotti coltivati nelle terre confiscate alla mafia. Verranno organizzati laboratori per bambini per presentare il mondo di Flora in tutti i suoi aspetti. Nel corso della manifestazione i presenti avranno inoltre l'occasione di visitare gli esercizi commerciali della zona, che resteranno aperti per l'intera giornata. Alle ore 17.00 la giornata prevede anche la premiazione del concorso "Mettete fiori nei vostri balconi - Il balcone più bello", iniziativa che ha coinvolto i residenti della zona.