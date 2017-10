Rock Contest 2017: i luoghi e gli artisti emergenti

Prenderà il via martedì 24 ottobre alle ore 21.30 sul palco del Combo Social Club di Firenze (ingresso libero)​, la 29esima edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per artisti e band emergenti che ricerca e seleziona i migliori talenti musicali.

Organizzato da Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze ed in collaborazione con Regione Toscana (Fondo Sociale Europeo) e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, vedrà sfidarsi dal vivo 30 giovani gruppi e solisti under 35 provenienti da tutta Italia, che sono stati selezionati da una giuria di esperti tra i 2.500 musicisti iscritti in 600 formazioni artistiche.

Gli artisti

Martedì sul palco, per la prima delle cinque eliminatorie, si sfideranno cinque band. Tre sono di Firenze, ovvero Dust and the Dukes, progetto nato nel 2016 che vuol essere un viaggio attraverso le radici della musica americana, tra echi western e desertici; Fra’n’co, band formata da Alice e Francesca alle chitarre, synth e voce e Matilde ai tamburi, un mix pop-indie con echi new wave, e i giovanissimi Redtree Groove, con all’attivo un’intensa attività live, sonorità funk, hip hop, reggae, soul e jazz per una personalità artistica svincolata da limitazioni di genere.

Sul palco anche Margo Sanda da Brescia, progetto musicale e visivo solista di Margherita Capuccini, in cui i brani nascono da improvvisazioni solitarie e notturne o diurne con chitarra, computer e rumori, e il giovanissimo Fogg da Pontedera, le cui melodie, in italiano, sembrano emergere dai fondali marini.

Questi i nomi dei 30 partecipanti dell’edizione 2017

43 Factory (Firenze/Londra), Agnello (Palermo), Atlantico (Milano), Berg (Milano), Bonsai Bonsai (Livorno), Bruce Harper (Brescia) Cronofillers (Firenze), Dust & The Dukes (Firenze), Fade Out (Brescia), Fogg (Pisa), Form Follows (Livorno), Fra’n’co (Firenze), La Sonda Cassini (Roma), Lorenzo Marianelli (Pisa), Lupineri (Firenze), Malibu Supersonic (Firenze), Margo Sanda (Brescia), Monologue (Grosseto), Mosche (Roma), Noon (Lecce), Okland (Torino), Peyman S’Oyle (Toscana/Iran), Pijama Party (Siena), Portnoy (Roma), Redtree Groove (Firenze), Roma (Salerno), Soul Troubles (Firenze), Souvlaki (Brescia), Tsao (Alessandria), White Room (Massa).

I luoghi

Il Rock Contest proseguirà con altre quattro eliminatorie e sei band a sera, al Combo Social Club (26 e 30 ottobre), al Glue Alternative Concept Space (31 ottobre), e sul palco del BUH! (10 novembre). Grazie al giudizio del pubblico e della giuria specializzata, si qualificheranno due gruppi per ogni appuntamento (con due ripescaggi). Saranno 12 le band che accederanno alle semifinali, il 17 e 24 novembre al Glue, e le migliori 6 parteciperanno alla serata finale che si terrà sabato 2 dicembre all'Auditorium Flog (via Michele Mercati, 24/b).

I giudici

Tra i giudici della finale, vari nomi importanti del giornalismo musicale italiano e affermati musicisti e manager. Tra le prime conferme, Lodo Guenzi (frontman de Lo Stato Sociale), Cosmo (Marco Jacopo Bianchi, uno dei più interessati nuovi talenti della musica italiana) e Max Collini (Offlaga Disco Pax / Spartiti). Ed ancora Carlo Pastore (conduttore della trasmissione Babylon di RAI Radio2 dedicata a nuove tendenze e gruppi emergenti), Silvia Boschero (Raistereonotte), uno degli “scout” di Sugar Music e molti altri in via di definizione.

I premi

Tra le novità di questa edizione, l’aumento dei premi per i partecipanti, pari a 10.000 euro totali. Il Rock Contest già sostiene i vincitori delle selezioni live con un supporto produttivo alla loro attività con premi in denaro (primo premio 2.000 euro) da investire nell’attività musicale. Per la nuova edizione, nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del FSE (Fondo Sociale Europeo) e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è stata istituita la sezione speciale denominata Premio Fondo Sociale Europeo, che assegnerà 3.000 euro all’artista o band partecipante che ha prodotto il brano, cantato in italiano, che meglio esprime la condizione giovanile. La Società Italiana degli Autori ed Editori, che sostiene da tre anni il concorso, all’interno di un rodato rapporto di collaborazione, finanzierà con 2.000 euro un progetto artistico all’artista o band iscritto SIAE che avrà realizzato la miglior composizione musicale. Si conferma anche lo speciale Premio Ernesto de Pascale per la migliore canzone in italiano, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest, prematuramente scomparso quattro anni fa.

Altri premi previsti riguardano giornate in studio di registrazione offerte dai prestigiosi Sam Studio di registrazione ed electronic press kit per le band realizzati da Indie-Eye. Tutti i gruppi musicali giunti alle semifinali usufruiranno della distribuzione fisica e digitale del partner Audioglobe, uno dei più importanti distributori musicali italiani.

La locandina

L’immagine che accompagnerà l’edizione è stata realizzata da Alessandro Baronciani, uno dei fumettisti ed illustratori emergenti italiani più quotati degli ultimi anni, che per l'occasione ha rielaborato il Perseo di Benvenuto Cellini facendolo divenire un’icona rock.

Gli organizzatori

Rock Contest 2017 è organizzato dall’emittente radiofonica Controradio e dall’associazione Culturale Controradio Club con la collaborazione di Regione Toscana (Fondo Sociale Europeo) e Comune di Firenze e il sostegno di SIAE. Sponsor tecnici: Audioglobe, Sam Studi di registrazione.