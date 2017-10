[B] Force di Roberto Fazio alla SACI Gallery

La forza di una danza sta nella scia impalpabile di movimento ed armonia, nel battito che lega un attimo al successivo. Nel suo potere di scandire il tempo e nell’illusione di sospenderlo nell’aria. Questa istallazione interattiva è basata su un’interfaccia naturale (Natural User Interface), ed è ispirata al carattere etereo della danza. I movimenti degli utenti lasciano una scia di particelle danzanti.



Il lavoro di Roberto Fazio è fortemente influenzato da arte, design e tecnologia e la sua ricerca artistica è focalizzata sulla sperimentazione di sistemi interattivi che esplorano la relazione tra natura arte e tecnologia come esplosioni solari, terremoti e missioni spaziali. Affascinato dall’interazione uomo macchina e dalla visione artificiale, realizza i suoi progetti attraverso i paradigmi del computational design e del physical computing. Sostenitore della filosofia open-source e DIY (do it yourself) è attratto dal potenziale espressivo del creative coding e generative design.



Roberto Fazio è artista multimediale, creative coder e insegnante. Ha realizzato numerose installazioni interattive per eventi culturali e istituzioni internazionali. Basato a Firenze, lo Studio RF crea soluzioni di comunicazione digitale anti-convenzionali per clienti come Nike, Ralph Lauren, BMW, Heineken, Asus, Hugo Boss & McLaren, Ferretti Yacht, Bridgestone, Bacardi, Ferrari, Triennale di Milano. Insegna e ha insegnato Interaction e Multimedia Design, Generative Design, Creative Coding presso IED Firenze, SACI, IUAV Università di Venezia, e Universidad Autonoma de Occidente Cali, in Colombia. Sempre dedito e appassionato allo studio e all’aggiornamento sui temi della tecnologia, organizza e tiene workshop e talks su temi legati all’Interaction e generative design.

Roberto ringrazia Teresa Dal Dosso per la gentile collaborazione nella realizzazione di questo progetto.

www.robertofazio.com // @robertofaziostudio

Fino al 5 Novembre 2017