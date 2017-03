Roberto Bolle a Firenze con il suo "Roberto Bolle and Friends"

Roberto Bolle sarà a Firenze, al teatro del Maggio Musicale con il galà "Roberto Bolle and Friends". Il 7 e 8 luglio Bolle sarà interprete e direttore artistico di un potente strumento culturale di diffusione della danza, attirando ogni anno migliaia di appassionati e non.

Bolle, forte della sua intensissima esperienza internazionale, è riuscito ogni volta a ricreare per ognuno di questi appuntamenti uno spettacolo magico, riunendo alcuni dei più importanti ballerini del mondo e dando vita con loro a programmi vivaci, sorprendenti, che hanno saputo coinvolgere pubblici eterogenei e mai così vasti finora

Dai grandi classici, alle coreografie più nuove, Roberto Bolle and Friends ha offerto una possibilità culturale rara infrangendo anche alcuni tabù che costringevano il balletto nella definizione di "arte di nicchia".

C’è ancora riserbo sul cast ed il programma che lo stesso Roberto Bolle sta preparando, ma come sempre l’Étoile della Scala – che è anche Principal Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello.