Il ritorno agli anni ’90 di Fly al FUA

Martedì 14 Febbraio, dalle 18, in Borgo Pinti 20r, FLY - Fashion Loves You, il negozio-laboratorio creativo associato alla Fondazione Palazzi - Florence Association for International Education, propone un evento organizzato dagli studenti dei corsi di fashion della Florence University of the Arts: FLY Back to the '90: A Totally Rad Fashion Aperitivo. Un tuffo nei ricordi con trend che son rimasti nel cuore, per il primo appuntamento del semestre, che avrà al centro una selezione di abiti vintage, la vendita degli abiti disegnati e creati degli studenti e le personalizzazioni con gli accessori unici della designer Marakita. Gli studenti del Dipartimento di moda della Florence University of the Arts, oltre ai corsi canonici hanno anche la mansione di gestire, aiutati dagli insegnanti, tutte le fasi del buon andamento di una boutique, seguendo così il principio cardine della filosofia della Fondazione: l'Experiential Learning. Tutti i dettagli dell'evento sono coordinati da studenti FUA: Piatti preparati: Professional Cooking II and Baking Techniques I Catering: Special Event Management Promozione: Fashion Marketing Vendita al dettaglio: Fashion Buying Strategies Visual Display: Visual Merchandise and Display Event Management: Fashion Retail Management Experiential Learning Red Carpet servizio fotografico: Intro to Fashion Photography Il mondo del lavoro diventa protagonista nella didattica e introduce lo studente alla realtà e alle dinamiche in rapporto con la clientela, entrando in comunicazione e continuo scambio con la città di Firenze. Questo è il principio delle sedi CEMI (Community Engagement Member Institutions) che fanno parte della Fondazione Palazzi, come Fly, ma anche Fedora, la pasticceria in via Guelfa, Corridoio, la galleria d'arte, e Ganzo, il ristorante in via de Macci. Tutti gestiti da studenti e professori di FUA. Tutti no profit. FLY Fashion Loves You FLY è un laboratorio didattico e aperto al pubblico, che propone, senza scopi di lucro, con la formula del conto vendita, giovani designer emergenti, abiti vintage griffati e pezzi unici realizzati dagli studenti FAST Fashion and Accessories Studies & Technology, dipartimento accademico attivo nel settore della moda appartenente a FUA. FLY è continuamente alla ricerca di nuovi talenti - dai giovani designer che hanno già la propria linea, allo studente trasferitosi a Firenze per imparare i mestieri del settore. FUA The Florence University of the Arts FUA, con le sue 9 facoltà nel centro storico di Firenze, ha 7 sedi all'avanguardia, tra cui vere e proprie finestre aperte sulla città e veri esempi di integrazione: un ristorante, una pasticceria, una casa editrice, due gallerie d'arte e di design, un negozio di moda, gestiti interamente dai propri studenti, senza scopo di lucro, con la formula dell'Experiential Learning. FLY Back to the '90: A Totally Rad Fashion Aperitivo 14 FEBBRAIO 2017 dalle 18 alle 21 FLY Fashion Loves You Borgo Pinti 20r Info: + 055 260209 Ingresso libero