“Ritmo libre: rhum, salsa, cumbia, latin jazz ” al Cafe19.26 con i Mambokids

10 febbraio 2017 ore 21:00 al Cafè 19.26 Live music "Ritmo Libre: Rhum, Salsa, Cumbia, Latin Jazz " con i Mambokids La miscela è davvero accattivante ed entusiasmante: il ritmo pervade gli ambienti del 19.26 e le note, i canti e le evocazioni sono il mezzo virtuale per viaggiare, evadere e rigenerare un po di allegria latina. Il team è da 90: Cesar MamboKids Martignon Cristhian Fabian Torres Grisales Yorka Riose Filippo Sgrani per l'appuntamento ormai 'cult' del venerdì sera in Via Niccolini 30r, a Firenze. Bistrot Cafè 19.26 - Via Giovan Battista Niccolini 30R, 50121 Firenze, 0552346296 info@cafe1926firenze.com, www.cafe1926firenze.com