TheFork Festival, ecco i ristoranti dove mangiare costa la metà

Dal 21 febbraio fino al 6 aprile torna “TheFork Festival”, evento web organizzato da TheFork che consente di scoprire e prenotare migliaia di ristoranti in Italia ed Europa ed avere sconti - fino al 50 percento - incredibili sulle cene in circa 700 ristoranti.

La formula è quella che contraddistingue TheFork da sempre: lo sconto è applicato direttamente alla cassa e comprende anche le bevande. Le promozioni riguardano le esperienze consumate durante il periodo del TheFork Festival e sono riservate agli utenti che prenotano attraverso l’applicazione mobile di TheFork per iOs e Android e il sito , presso i ristoranti aderenti e con coperti in offerta disponibili.

I RISTORANTI A FIRENZE



Come nelle precedenti edizioni, oltre ai ristoranti che offrono lo sconto alla cassa, ci saranno anche locali segnalati dalle guide e dalla stampa di settore, che per l’occasione proporranno menù dedicati a prezzi democratici. Anche in questo caso i prezzi “pop” sono riservati agli utenti che prenotano attraverso TheFork e consumano nel periodo del Festival. Con prezzi che vanno dai 45,00 ai 120,00 euro, sarà dunque possibile concedersi un’esperienza da “masterchef”.



La novità di questa edizione è nella durata della manifestazione, che sarà di un mese e mezzo per rispondere alla forte domanda da parte degli utenti.



TheFork ha lanciato l’hashtag #TheForkLibidine, invitando gli utenti a condividere le foto delle loro esperienze gastronomiche sui social anche durante il TheFork Festival