Rificolona al giardino dell'Orticoltura

6 Settembre 2017

Giardino dell'Orticoltura

Via Vittorio Emanuele II, 4

Firenze



RIFICOLONA AL GIARDINO!

Mercoledì 6 settembre, nell'ambito delle manifestazioni della Rificolona 2017, il Giardino dell'Orticoltura, in collaborazione con l'Associazione Culturale Heyart, dedica una giornata ai tradizionali laboratori per bambini e famiglie.





ore 16.30: RIFICOLLIAMO a cura di Riflessi e colori

Laboratorio di preparazione e decorazione delle rificolone che verranno, in seguito, illuminate.

E' richiesto un contributo di 3 euro per i materiali che verranno forniti durante il laboratorio.

ore 19. 30 sfilata dei bambini per i viali del Giardino con le loro rificolone

E' CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI!

info.heyart@gmail.com

3338622307/3471271339



ORE 19.30: apericena e concerto live!