Festa della Rificolona alle Cure

Tempo di Rificolona alle Cure, che celebra la ricorrenza con un giorno di anticipo rispetto alla vera festa fiorentina del 7 settembre. Appuntamento mercoledì 6 con le iniziative organizzate dall’associazione Centro commerciale Cure, in collaborazione con Quartiere 2, Confesercenti, Scaf e Associazione tumori toscana (Att). Dalle 19 alle 23.30 strade del rione chiuse al traffico con i negozi del Centro commerciale naturale aperti, musica, danza e ginnastica. Novità di quest’anno la cena all’aperto organizzata dal Comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo Le Cure, a sostegno del progetto ‘L’orto siamo noi’ che interesserà le scuole La Pira e Boccaccio.

Per far divertire i più piccoli, laboratorio di Circo in tasca e creazione delle rificolone. Sarà possibile acquistare le tradizionali lanterne anche da Att, supportando l’attività dell’associazione per la cura gratuita e a domicilio dei malati oncologici, 24 ore su 24.

“Una festa molto sentita e partecipata che vede protagonisti commercianti, associazioni e cittadini del quartiere - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re - Un evento che precede l’avvio dei lavori tanto attesi per il rifacimento della piazza, che partiranno a breve”.

La cena a buffet, con prenotazione obbligatoria, è a cura di un catering della zona. Pagina Facebook; prenotazioni lecuredeigenitori@gmail.com, tel. 055.538 5341