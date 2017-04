Pasqua 2017, la rievocazione storica della Passione di Cristo

Il Centro Attività Turistica Onlus di Grassina (Bagno a Ripoli, Firenze) organizza la Rievocazione storica della Passione di Cristo, manifestazione che ha il patrocinio dell'Unione Europea, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli.

Programma

Giovedì 13 aprile

Ore 17

Inaugurazione della personale di pittura di Antonio Matteini. La mostra sarà aperta del 13 al 17 aprile, giorni feriali ore 15-23, festivi ore 8-12 e 15-22.

Venerdì 14 aprile

Dalle ore 14 - mercato artigianale in piazza Umberto I, a Grassina; dalle ore 17 – Concorso delle Vetrine dei negozianti di Grassina. Premiazione nel pomeriggio.

Ore 21

in Piazza Umberto I, la novità del 2017 è il 'Discorso della montagna', che precederà il 'Processo di Ponzio Pilato a Gesù', già rappresentato nel 2016; a seguire: Corteo storico per le strade del paese; ore 21.15: Scene della vita e della Passione di Cristo sul 'Calvario' di Grassina.



In caso di maltempo la Rievocazione si svolgerà lunedì 17 aprile alla stessa ora.



Cenni storici: Secondo una tradizione popolare documentata anche da notizie storiche, la Rievocazione Storica della Passione di Cristo a Grassina risale ai primi decenni del XVII secolo: si trattava di un corteo di natura esclusivamente religiosa. Con il passare del tempo gli elementi spettacolari si sono molto sviluppati grazie alla grande suggestione degli eventi rappresentati, alle forti motivazioni psicologiche e all’ambientazione in scenari di raro fascino.

La rappresentazione della Passione di Cristo si compone di due parti che si svolgono contemporaneamente: il Corteo storico per le vie del Paese, con la partecipazione di circa 500 figuranti in costume d’epoca, e le scene della vita e Passione di Cristo sul Calvario, interpretate da circa ottanta personaggi.

Il Centro Attività Turistica Onlus di Grassina aderisce all’associazione nazionale Europassione per l’Italia e all’associazione internazionale Europassion.

Informazioni: Centro Attività Turistica (Cat) Grassina, 055/646051, 333 8270007, sito internet, email catgrassina@virgilio.it; call center Linea Comune: 055.055, da lunedì a sabato, ore 8–20.