Dame, armi e cavalieri a Palazzuolo sul Senio: Medioevo alla corte degli Ubaldini

Questo weekend Palazzuolo sul Senio fa un tuffo nel passato, calandosi in atmosfere medievali. Dal 21 al 23 luglio tornano infatti le “Feste medievali alla Corte degli Ubaldini” che hanno per tema in questa edizione “Eroiche gesta tra storia e leggenda”: campi d'armi, tornei, battaglie, mercati, spettacoli, musica, osterie.

Programma delle Feste:

VENERDI' 21 LUGLIO

Ore 18,00: lungo le vie e le piazze, mercanti e mestieranti, presentano le loro merci e il loro sapere.

Lungo le vie del fiume “Tempus Fugit”, i campi militari visitabili aprono le loro porte e si attivano, potrete ammirare la vita, le attrezzature e le attività di un tempo.

Ore 20,30: apertura e inaugurazione della manifestazione.

Ore 21,00: musici, mercanti, giocolieri e commedianti tra il pubblico e con il pubblico danno inizio alla festa.

Ore 21,30: in piazza E.Alpi, spettacolo teatrale “La Leggenda di un Amore” a cura della compagnia “La Corte delle Spade”.

Ore 21,30: in piazza Strigelli, spettacolo di improvvisazione teatrale “Il Giullare del Re” a cura della “Piccola Compagnia dei Contrari”.

Ore 22,30: in piazza E.Alpi, gli spettacoli continuano con musici, danze, acrobati, giullari e giocolieri, a cura dei gruppi Folet D’La Marga e Danza Antica.

SABATO 22 LUGLIO

Ore 10,30: lungo le vie e le piazze, mercanti e mestieranti, presentano le loro merci e il loro sapere.

Ore 18,00: in piazza del Grano, convegno su una nobildonna italiana fra le più note figure di donne combattenti della storia d’italia, che la leggenda vuole Palazzuolo sul Senio porti sul suo stemma. Marzia Ubaldini in Ordelaffi, detta Cia (Forlì, 21/06/1317–1381), figura storica e mitica al contempo. A cura di Maria Chiara Pepa, introduce Barbara Montevecchi.

Ore 21,00: musici, mercanti, giocolieri e commedianti tra il pubblico e con il pubblico danno inizio alla festa.

Ore 21,30: in piazza E.Alpi, spettacolo teatrale “Una Spada per Conquistare” a cura della compagnia “La Corte delle Spade”.

Ore 21,30: in piazza Strigelli, spettacolo di improvvisazione teatrale “Il Giullare del Re” a cura della “Piccola Compagnia dei Contrari”.

Ore 22,30: in piazza E.Alpi, spettacolo di acrobatica aerea “MagArìa” del duo Chiara Vitale e Gloria Barbanti.

Ore 23,00: corteo storico e presso lo stadio comunale, danze, musiche e giullari, battaglie notturne Guelfi vs Ghibellini, macchine da assedio in movimento con lanci dimostrativi di frecce e palle infuocate.

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 10,30: lungo le vie e le piazze, mercanti e mestieranti, presentano le loro merci e il loro sapere.

Ore 16,30: Corteo Storico lungo le vie del Borgo.

Ore 17,00: presso lo stadio comunale danze, musiche e giullari. Tradizionale “Palio della Campana”. La Guelfa Figline Valdarno affronterà la Ghibellina Palazzuolo sul Senio. Si potrà assistere al tiro di potenti macchine da assedio, scontri tra armati, torneo di tiro con l’arco, esibizione di falconeria con volo dei rapaci, battaglia campale Guelfi vs Ghibellini.

Ore 18,00: lungo le vie e le piazze, mercanti e mestieranti, presentano le loro merci e il loro sapere.

Ore 21,00: musici, mercanti, giocolieri e commedianti tra il pubblico e con il pubblico danno inizio alla festa.

Ore 21,30: in piazza E.Alpi spettacolo teatrale “La Spada nella Goccia” a cura della compagnia “La Corte delle Spade”.

Ore 21,30: in piazza Strigelli, spettacolo di improvvisazione teatrale “Il Giullare del Re” a cura della “Piccola Compagnia dei Contrari”.

Ore 22,30: in piazza E.Alpi spettacolo di giocoleria di fuoco “Alkemika” a cura di “Il Fuoco Fatuo – Manipura”.

DURANTE I TRE GIORNI

Dimostrazioni e didattiche di tiro con arco storico in piazza Strigelli con il gruppo “Arcieri Quadalto”.

La fattoria ambulante di “Fra’ Tuck” con i suoi animali, un divertimento assicurato per i più piccini e non solo.

Rapaci in mostra. I Falconieri vi insegneranno tutto su questi magnifici volatili all'epoca usati per la caccia.

Ricostruzione di attività di artigianato storico in piazzetta di via dell’Ocara:

la Dipintura ai tempi della Bottega di Agnolo di Taddeo Gaddi;

il mestiere dell'Arciere in tempo di guerra e pace;

i Mercanti di Calimala e i loro panni e filati provenienti da Africa ed Oltralpe;

l'arte del Vascellario e le preziose ceramiche fiorentine;

lo Scriptorium: una bottega laica dalla bella Firenze;

la Spezieria "All'insegna del Drago": antiche ricette curative e di bellezza in tempo di guerra e pace;

il Coltellinarius: dimostrazione di affilatura con mola ad acqua fedelmente ricostruita;

il Guainaio: ricostruzione di foderi decorati e incisi a mano messi in forma sulle lame affilate dal Coltellinarius;

la Medichessa con dimostrazione di lisciva e unguenti;

l'Erborista con dimostrazione di distillazione.

Macchine della tortura, attenti a non essere catturati dai carcerieri o il boia vi torturerà fino a morire dalle risate.

Il gioco della botte, affina la tua mira, centra il bersaglio e annega il giullare irriverente ed altri 30 giochi di abilità vi aspettano per far divertire grandi e piccini.

Presso i giardini di piazza IV Novembre Laboratori di ceramica per bambini a cura di Lucia Loli;

Tuccabimbi e bolle di sapone a cura di Ylenia Luzzi e Bisi Cristina.