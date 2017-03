Ricette d'amore al Teatro Lumiere

Al Teatro Lumière mercoledì 8 marzo ore 20:45, sabato 11 ore 20:45 e domenica 12 marzo ore 16:45, tornano le "Ricette d'amore" della compagnia stabile del Teatro ArsAnte. Quattro donne alla riscossa, alla faccia del maschio in un tripudio di fornelli. Giulia, Susanna e Irene si riuniscono a casa di Silvia per preparare l'esame del corso di cucina che stanno frequentando e, nonostante la differenza d'età e di carattere, tra una salsa e un dolcetto, diventano amiche. Silvia, ha gettato alle ortiche un buon matrimonio per una passione passeggera, Giulia è una donna emancipata e disillusa, sposata ma con una sfilza di amanti, Irene è una moglie fedele ma più per abitudine che per reale convinzione, Susanna, ragazza semplice e attaccata alla famiglia sta per sposare un insopportabile e insensibile uomo in carriera. La riunione culinaria si accende di piccante quando alla porta bussa Luca, uno splendido ragazzo, nudo e coperto solo da un asciugamano intorno alla vita. Le quattro donne folgorate dalla sua avvenenza, inizieranno, l'una all'insaputa dell'altra, una relazione con lui, fino a quando l'inganno non verrà scoperto e la loro "vendetta culinaria" non si sarà compiuta. Ricette d'amore è una bella commedia sulle donne scritta da Cinzia Berni che brilla per piacevolezza e grande senso dell'humour. Persino gli inevitabili luoghi comuni sono abilmente orchestrati e le battute, serrate, argute, irresistibili ed esilaranti, fanno di questa pièce un piccolo capolavoro. Uno spettacolo delizioso da non perdere. Prezzo: 12 euro; Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda Contatti evento: https://www.facebook.com/events/296248217444995/ https://www.facebook.com/teatro.lumiere.firenze/?fref=ts