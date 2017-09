Mozart Requiem alla Basilica di Santo Spirito

Continuano i festeggiamenti di S. Agostino presso la Basilica di Santo Spirito e per l'occasione ci, sarà Domencia 24 Settembre alle ore 19,15 l'immortale opera sacra di W. A. Mozart Requiem K626, preceduto dalla famosissima Ave Verum Corpus di sempre di Mozart, che daranno il via ad una serire di grandi eventi di musica sacra, dal titolo Firenze Sacra, con apertura straordinaria del Complesso Monumentale di S. Spirito.

Solisti di fama internazionale: il soprano Marina Shevchenko, il mezzosoprano Cristiana Fogli, il tenore Giorgio Casciarri, e il basso Alessandro Ceccarini.

Tre i cori di Viterbo in trasferta a Firenze, per questo splendido evento Coro Unione Musicale Viterbese “Adriano Ceccarini”, M° del coro Don Roberto Bracaccini, Coro Polifonico “SS. Salvatore” di Bolsena, Coro “Vox Antiqua” di Acquapendente, M.° dei cori Loretta Pucci. Orchestra Nuova Europa, direttore Alexey Nikonov, direttore ospite e collaboratore di OMEGA, che ha già diretto questa compagine il giugno scorso ottenendo un notevole successo presso Civita di Bagnoregio, tanto che ad una certa ora è stato chiuso all'accesso al ponte, per fermare l'enorme affluenza di pubblico.



A seguire la visita guidata :

Lo Spirito del Genio. Viaggio nei luoghi di Michelangelo e Brunelleschi: il complesso monumentale di Santo Spirito

Il complesso di S. Spirito, fondato dagli Agostiniani nel XIII secolo, ha aperto gli spazi dell'antico convento con un percorso di visita inedito che comprende il chiostro del Seicento, il refettorio affrescato e il suggestivo Cristo Ligneo di Michelangelo Buonarroti.



Michelangelo scolpì il Cristo durante un periodo di ospitalità nel convento diSanto Spirito, dove il priore gli consentì di sezionare i cadaveri provenientidall’ospedale interno, l’artista ne studiò a fondo l’anatomia diventando perfettamente in grado di riprodurre ogni dettaglio di un corpo umano,come testimonia l’opera.



Uno storico dell'arte condurrà i visitatori al chiostro seicentesco. Di particolare interesse poi sono gli affreschi di Bernardino Poccetti decoranti la parete del Refettorio.



I biglietti saranno comprensivi della visita al Complesso Monumentale di S. Spirito. Si consiglia l'acquisto dei biglietti prima possibile per non rimanere fuori dall'evento, acquistabili presso il book shop nel chiostro in p:zza S: Spirito 30, tutti i giorni, eccetto mercoledì per chiusura settimanale, dalle ore 10 alle ore 18, e domenica dalle ore 12 alle ore 18.. Oppure direttamente da questo sito www.omegamusica.org, con paypal, o carta di credito, bancomat, bonifico, o con Eventbrite.

Per avere subito ricevuta con biglietto fiscale, e non fare code il giorno del concerto, si consiglia di andare direttamente al book shop in P:zza S. Spirito, 30.

