Regolamento privacy UE: convegno a Firenze

Manca poco più di un anno all'operatività del Regolamento UE 2016/679, a cui dovranno adeguarsi aziende e pubbliche amministrazioni entro il 25 maggio 2018, e KPMG ha organizzato un convegno a Firenze per fare il focus sulle nuove regole sulla protezione dei dati personali. Se una delle novità del Regolamento Europeo che più preoccupa le imprese sono le sanzioni, che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo dei trasgressori, in realtà il rischio per le aziende di vedersi infliggere multe da capogiro c'è già, come sottolinea Nicola Bernardi, presidente di Fedeprivacy: "Proprio nei giorni scorsi il Garante ha dimostrato che con le violazioni in materia di dati personali non si può scherzare, comminando in un solo colpo multe per una somma record di 11 milioni di euro a cinque società che operano nel settore del money transfer per aver usato in modo illecito i dati personali di più di mille persone inconsapevoli - osserva Bernardi - Le imprese quindi non possono temporeggiare lasciandosi ingannare dal fatto che manca ancora un anno alla scadenza come se nel frattempo esistesse una sorta di 'vacatio legis', perché l'Autorità svolge regolarmente le sue attività ispettive secondo la propria tabella di marcia, continuando ad applicare normalmente il regime sanzionatorio del Dlgs 196/2003, che rimarrà in vigore fino a maggio 2018". Al convegno organizzato da KPMG interverrà il Generale della Guardia di Finanza Gennaro Vecchione, che parlerà proprio di attività ispettive e regime sanzionatorio alla luce del nuovo Regolamento. Il programma dell' evento è patrocinato da Federprivacy, e si svolgerà giovedì 16 marzo 2017 all'Auditorium di CR Firenze, con 4 crediti formativi per gli avvocati, ed altrettanti per i soci Federprivacy ai fini dell'Attestato di Qualità dei servizi ai sensi della Legge 4/2013. La partecipazione è gratuita previa prenotazione online dal sito www.federprivacy.it.