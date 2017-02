A Danzainfiera la sfida dei migliori ballerini di breakdance

I migliori b-boy italiani si daranno battaglia a colpi di power moves, freeze e footwork sabato 25 febbraio a Firenze alla conquista del Red Bull BC One Italy Cypher.

La giornata avrà inizio con le preselezioni, aperte a tutti con iscrizione in loco, nell’Area Street di Danzainfiera, il più grande trade show internazionale dedicato alla danza, in programma alla Fortezza da Basso (viale Filippo Strozzi 1, Firenze). In questa prima fase verranno scelte le due wild card che, la sera stessa alle 22.30 allo Space Club (via Palazzuolo 37, Firenze), potranno confrontarsi con i 14 più forti b-boy italiani (Mowgly, Kacyo, Plasm, Movycube, Boogie, Ibra, Paco, Imad Bk, Naz, Kaneki, Cibils, Elia, Goodcat e Snap) in uno spettacolare testa a testa a eliminazione diretta. Guest della serata una crew tutta al femminile, The Waackengers.



Round dopo round, una giuria di esperti composta da Lil G (Red Bull BC One All Stars, Venezuela), B.Boy Smile (Fundanza Family, Colombia) e Roxrite (Red Bull BC One All Stars, USA), decreterà il vincitore che volerà ad Amsterdam per gareggiare nel Last Chance Cypher, la sfida tra i finalisti di tutti i National Cypher provenienti da 35 Paesi: solo il migliore b-boy potrà guadagnarsi un posto nella World Final.



Il Red Bull BC One Italy Cypher 2017 è organizzato in collaborazione con Danzainfiera che, oltre a ospitare le preselezioni, sarà la location dell’esclusivo workshop di breaking con Roxrite, organizzato nel pomeriggio del 25 febbraio nella Sala della Scherma (iscrizioni al link: www.danzainfiera.it/stage-workshop). In serata l’ospite speciale Virginia Tomarchio, stella del Red Bull Flying Bach, si esibirà insieme a Lil G in un’inedita coreografia ideata da Cristiano “Kris” Buzzi.