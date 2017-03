Red al femminile, contro la violenza sulle donne

RED al femminile è un progetto ideato e curato da Giovanna M. Carli con pitture di Rita Pedullà e performance teatrale con Giuliana Colzi.

Un rosso presentato nella sua duplice valenza di violenza e di passione, di intensità e di regale presenza, qui insolitamente usato, con un rovesciamento di senso, come colore antiviolenza per eccellenza. Il progetto RED è stato presentato alla quindicesima edizione della Festa della Toscana, al Consiglio regionale, e ha riscosso un grande successo di pubblico. In questa versione, riscritta per il Museo di Arte sacra di San Casciano in Val di Pesa, la ricerca di Rita Pedullà è stata condotta sul senso di positività che il rosso, colore da lei praticato per il senso di energia visiva e per la forza estetica prorompente, è capace di esprimere. Corde, energia-positività, che fanno parte della poetica dell'artista capace di coniugare l'elemento passione con una narrazione piana e felice che sottolinea la possibilità di felicità intravista per tutti gli esseri viventi, nella ricerca della semplicità e nell'apprezzamento delle piccole cose come si evince dall'opera Nel vento, o dai dipinti Tre ciotole e La casa rossa. La ricerca progettuale ed estetica di Giovanna M. Carli è stata dunque una ricerca visiva e poetica incentrata su brani tratti dalla letteratura e dalla filmografia che hanno assurto a leit motiv il colore rosso nella sua accezione positiva e non violenta, guardando, ad esempio, a Kryzstof Kieslowski che ha concepito "Film rosso", che chiude la trilogia dei colori, come un'intensa riflessione sulla fratellanza. Il vernissage vedrà la mise-en-scène di un testo firmato da Ugo Chiti e inedito nell'adattamento per sola attrice. Giuliana Colzi sarà "La Magliana", storia tratta da "Racconti, solo racconti" 'che ha debuttato nel 2006, e si esibirà nella saletta della Biblioteca, alle ore 18. Seguirà l'inaugurazione con visita alla mostra al Museo "Giuliano Ghelli", con la curatrice e l'autrice delle opere. Info da mercoledì 8 marzo a sabato 8 aprile 2017 (martedì 15-19, mercoledì 9-13, sabato 10-13, 15-19, domenica 10-13, 16-19) Museo "Giuliano Ghelli" Comune di San Casciano in Val di Pesa

