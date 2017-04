Signori e signore, ci siamo! Sta per tornare la sagra più toscana che ci sia! Restate con noi Sabato 8 e Domenica 9 Aprile per tuffarvi in un connubio di qualità e tradizione. Re Peposo, Comare Ribollita e Messer Lampredotto faranno come sempre da protagonisti, accompagnati da tanti altri piatti tipici della tradizione. Sabato a cena dalle ore 19 e domenica a pranzo dalle ore 12 in poi! Saremo aperti anche domenica 9 a merenda per soddisfare i palati più affamati, con un panino o un tagliere! Non perdetevela!!!